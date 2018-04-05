HEY MAN YOU LOOKIN FOR TABS ?
DYLAN WILL GET YOU TABS
HOW MANY TABS YOU WANT ?? BECAUSE DYLAN GOT THEM ALL
WE GOT THE DROP D
WE GOT THE SLIPKNOT
WE GOT THAT ONE CHORD IN THE NOOKIE YOU LIKE
I KNOW YOU HAVE BEEN ITCHING TO PLAY THAT OPENING THING FROM GRAVY TR
CRAZY TRAIN---- DEET DOOOT DEET DOOT DEEP DOOP AH MAN YOU KNOW HOW IT GOES
YOU'LL BE GOING OFF THE RAILS OF YOUR OWN CRAZY TRAIN WITH THESE SWEET LICKS
DYLAN GUARANTEES ALL TABS ARE 65% ACCURATE AT LEAST !
DON'T BELIEVE ME ?? YOU GET THIS GREEN DAY TAB AS OUR FREE TRIAL GIFT TO YOU
YOU SEE THAT? THAT'S A C CHORD
WE GOT A G CHORD HERE
THAT THERE'S AN E CHORD
PUT THOSE TOGETHER YOU GOT A GREEN DAY SONG MORE OR LESS!!
YOUR NOT A COP RIGHT ???
HEH NO THAT'S JUST A LITTLE JOKE I LIKE TO SAY SOMETIMES WHEN I THINK PEOPLE ARE COPS
SPEAKING OF COPS, HOW ABOUT THE BAND KNOWN AS "POLICE"? AND THEIR MUSIC
RIGHT HERE I HAVE ROXANNE, THE FAMOUS SONG ABOUT THE RED LIGHT !
NOW YOURS FOR JUST $30 ! CASH ONLY
FOR JUST $5 MORE I'LL THROW IN THE OTHER FAMOUS SONG "I'LL BE WATCHING YOU" ABOUT WATCHING THE FAMOUS RAPPER GET SHOT
NOW YOU CAN PLAY THE SADNESS... FOR YOURSELF !! FOR FIVE DOLLARS !
STILL SKEPTICAL? WE PRINT THESE ON WHAT THE PUBLIC LIBRARY GUARANTEES IS 100% PAPER !!
LOOK THERE, LOOK RIGHT THERE. SEE THAT? THAT IS WHAT WE CALL AN "AEROSMITH LOGO"
NO, YOU ARE NOT SEEING THINGS SIR------- IT IS INDEED MADE OUT OF KEYBOARD SYMBOLS !
IN THE BIZ, WE CALL THIS "ASK ME" ART BECAUSE IF YOU "ASK ME" I'LL JUST SAY WOW !!
RIGHT HERE, IN MY HANDS: ALMOST ALL OF THE POPULAR SONG "LOVING THIS ELEVATOR" !
DYLAN LOST THE LAST PAGE BUT I'M SURE YOU CAN FIGURE IT OUT
YOU WANT TO PLAY MUSIC NOT ON THE RADIO ? DYLAN WILL HELP YOU !
YOU HAVE PLAYED THE GAME "THE SUPER MARIO" ON YOUR TV BUT HAVE YOU PLAYED IT EVER ON GUITAR ??
IT MIGHT NOT SOUND LIKE THE MARIO YOU REMEMBER BUT BELIEVE ME YOU HAVEN'T PLAYED IT IN A WHILE !!
HOW ABOUT THE BELOVED "BLUE BOMBER" SONIC THE HEDGEHOG ?
WELL WE HAVE SOMETHING EVEN BETTER: BUBSY THE THINKING MAN'S SONIC
YOU CAN GET BUBSY AND MARIO TOGETHER FOR JUST $45 NOW !
RELIVE ALL THEIR FAMOUS ADVENTURES TOGETHER THROUGH THE MAGIC OF GUITAR
HM, YOUR STILL NOT CONVINCED? WELL TAKE A LOOK AT THIS ONE
"IT DOESN'T LOOK LIKE A REGULAR TAB !" YOU SAY AND YOU ARE RIGHT !!
INSTEAD IT IS A NOTE THAT SAYS "GIVE ME YOUR WALLET OR I'LL STAB YOU"
DYLAN GOT ARRESTED FOR EXPOSING HIMSELF AT THE LIBRARY AND HE'S MY ONLY CONNECTION TO THOSE PRINTERS !
BUT WHO NEEDS A BORING LEATHER WALLET WHEN YOU NOW POSSESS THE SECRET OF THE "DREAM POLICE" SOLO ??
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HEY MAN YOU LOOKIN FOR TABS ? DYLAN WILL GET YOU TABS. HOW MANY TABS YOU WANT ?? BECAUSE DYLAN GOT THEM ALL
Pinfalls have been changed from the standard 3 count to a far more dramatic 300 count. Several times per match, a pinned wrestler musters the strength to miraculously break free after the referee reaches 299.
Sea of Thieves: Reduced the number of quest types from 3 to 2
You can't buy No One Lives Forever, and that is a war crime.
The Something Awful front page news tackles anything both off and on the Internet. Mostly "on" though, as we're all incredible nerds.
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